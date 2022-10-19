Монголия обучит 1000 инженеров в Германии. Видео

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели официальные переговоры.

Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам реализации политики возрождения промышленности в сотрудничестве с Германией. С Монголией и Германией обсуждены вопросы реализации полуфабрикатов редкоземельных элементов, которые являются основным сырьем для заводов по переработке меди и оборудования для электромобилей, и решено начать совместные исследовательские работы.

Правительство Монголии и правительство Германии совместно реализуют поэтапную программу обучения 1000 инженеров, включая инженеров энергетики, транспорта, логистики, горнодобывающей промышленности, информационных технологий, городского планирования, сельского хозяйства и лесного хозяйства.

Монголия подробно обменялась мнениями о цели приведения реформы автомобильного транспорта и общественного транспорта к европейским стандартам, а также заключила официальное соглашение о пассажирских и грузовых перевозках между двумя странами в ближайшее время. Было достигнуто взаимное согласие, что совместная рабочая группа двух сторон во главе с министром электронного транспорта и транспорта будет работать в Монголии. В этом контексте обсуждался перевод общественного транспорта Монголии на евростандарт.

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