Монгольские заключенные женщины выиграли межконтинентальный онлайн-чемпионат по шахматам

CentralAsia (MNG) - Заключенные женщины из Монголии стали победителями Межконтинентального онлайн-чемпионата по шахматам среди заключенных. Мероприятие было организовано ФИДЕ и Управлением шерифа округа Кук (Чикаго, Иллинойс, США) и приурочено к Международному дню образования в тюрьме (13 октября) в рамках проекта «Шахматы за свободу».

Это вторая золотая медаль Межконтинентального чемпионата среди заключенных в активе сборной Монголии. Год назад страна завоевала золото в открытом конкурсе первого мероприятия. Монголия имеет давнюю традицию преподавания шахмат в тюрьмах. С 1956 года шахматные турниры организуются во всех исправительных частях страны.

В соревнованиях приняли участие 85 команд из 46 стран, таких как США, Республика Беларусь, Германия, Норвегия, Австралия и Канада. Монголию представляли две мужские команды из 45-го и 427-го лагерей для заключенных и женская команда из 407-го лагеря для заключенных.

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