КЭСКП ООН опубликовал выводы по Монголии

CentralAsia (MNG) - Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам сегодня опубликовал свои выводы по Монголии, Сальвадору, Гватемале, Италии, Люксембургу и Таджикистану.

Комитет рассмотрел вышеуказанные шесть стран на своей последней сессии с 26 сентября по 14 октября. Выводы содержат положительные аспекты выполнения каждой страной Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Они также освещают вопросы, вызывающие озабоченность, и дают рекомендации.

Выводы, официально известные как заключительные замечания, теперь доступны на веб-странице сессии.

Комитет проведет свою следующую сессию с 13 февраля по 3 марта 2023 года и рассмотрит Камбоджу, Китай, включая Гонконг и Макао, Литву, Панаму, Португалию и Йемен.

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