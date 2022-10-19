Эрдоган принял главу парламента Монголии

CentralAsia (MNG) - Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Занданшатар Гомбожав состоялась в президентском комплексе в Анкаре.

На закрытом совещании в президентском комплексе также присутствовал спикер парламента Турции Мустафа Сентоп.

Занданшатар подарил Эрдогану копию самой первой надписи с надписью «тюрк», принадлежащей Ильтериш-кагану, основателю Второго Тюркского каганата.

Председатель не поделился дополнительной информацией о встрече, — сообщает yenisafak.

В начале встречи спикер парламента Занданшатар Гомбожав выразил глубокие соболезнования руководству и народу Турции в связи с гибелью десятков человек в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

На встрече стороны подтвердили заинтересованность в продвижении дружественных отношений между Монголией и Турцией, которые имеют давние исторические и культурные связи, и обменялись мнениями по вопросам укрепления и развития сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, оборона, культура, туризм, образование.

Спикер Занданшатар Гомбожав выразил удовлетворение встречей с президентом Турции и передал приветствие и приглашение от президента Монголии, — пишут монгольские СМИ.

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