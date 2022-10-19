экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эрдоган принял главу парламента Монголии

CentralAsia (MNG) -  Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Занданшатар Гомбожав состоялась в президентском комплексе в Анкаре.

На закрытом совещании в президентском комплексе также присутствовал спикер парламента Турции Мустафа Сентоп.

Занданшатар подарил Эрдогану копию самой первой надписи с надписью «тюрк», принадлежащей Ильтериш-кагану, основателю Второго Тюркского каганата.

Председатель не поделился дополнительной информацией о встрече, — сообщает yenisafak.

В начале встречи спикер парламента Занданшатар Гомбожав выразил глубокие соболезнования руководству и народу Турции в связи с гибелью десятков человек в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

На встрече стороны подтвердили заинтересованность в продвижении дружественных отношений между Монголией и Турцией, которые имеют давние исторические и культурные связи, и обменялись мнениями по вопросам укрепления и развития сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, оборона, культура, туризм, образование.

Спикер Занданшатар Гомбожав выразил удовлетворение встречей с президентом Турции и передал приветствие и приглашение от президента Монголии, — пишут монгольские СМИ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • ISW: Российские войска подкрепляют свои позиции на линии Сватово - Кременная - Лисичанск (карта военных действий в Украине)
  • Лавров: никто не сможет вбить клин между Россией и Казахстаном
  • Премьер Монголии носит часы около в 10 раз дороже, чем премьер России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com