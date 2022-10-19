экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Леди Гоби» — монголка водитель углевоза. Видео
Майхуу Сэнгэ
Майхуу Сэнгэ

CentralAsia (MNG) -  Живя в грузовике, Майхуу находит перспективы и опасности на монгольской «угольной дороге».

По мере того, как Монголия все больше втягивалась в орбиту экономической мощи Китая, она превратилась из аграрного общества во все более индустриализированное и городское. Для монголов новые рабочие места, особенно на стыке энергетики и добычи полезных ископаемых, могут предоставить возможность обеспечить финансовую безопасность и образование для следующего поколения. Но, как показывает «Леди Гоби» (2022), это сделка, которая сопряжена со многими компромиссами.

В фильме монгольский режиссер Хоролдорж Чойжоованчиг переносит зрителей в мир Майхуу Сэнгэ, монгольской женщины, которая ведет тяжелую жизнь на «угольном шоссе» в Китай через раскинувшуюся пустыню Гоби.

Для Майхуу попытка обеспечить лучшую жизнь своим троим детям означает оставить их с сестрой в монгольской столице Улан-Баторе, поскольку она живет за счет своего угольного грузовика. Вдали от дома она сталкивается с множеством опасностей, разбитых сердец и скуки жизни в дороге — трудностей, которые усугубились с началом пандемии COVID-19. Панорамное изображение транспортировки угля через Гоби, сделанное Чойджованчигом, хотя и является портретом одинокой жизни, намекает на личные и экологические потери в результате недавних экономических преобразований в регионе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • 4 страны отказались участвовать в «Евровидние-2023»
  • Монголия обучит 1000 инженеров в Германии. Видео
  • Советник офиса Зеленского заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com