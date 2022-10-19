«Леди Гоби» — монголка водитель углевоза. Видео

Майхуу Сэнгэ

CentralAsia (MNG) - Живя в грузовике, Майхуу находит перспективы и опасности на монгольской «угольной дороге».

По мере того, как Монголия все больше втягивалась в орбиту экономической мощи Китая, она превратилась из аграрного общества во все более индустриализированное и городское. Для монголов новые рабочие места, особенно на стыке энергетики и добычи полезных ископаемых, могут предоставить возможность обеспечить финансовую безопасность и образование для следующего поколения. Но, как показывает «Леди Гоби» (2022), это сделка, которая сопряжена со многими компромиссами.

В фильме монгольский режиссер Хоролдорж Чойжоованчиг переносит зрителей в мир Майхуу Сэнгэ, монгольской женщины, которая ведет тяжелую жизнь на «угольном шоссе» в Китай через раскинувшуюся пустыню Гоби.

Для Майхуу попытка обеспечить лучшую жизнь своим троим детям означает оставить их с сестрой в монгольской столице Улан-Баторе, поскольку она живет за счет своего угольного грузовика. Вдали от дома она сталкивается с множеством опасностей, разбитых сердец и скуки жизни в дороге — трудностей, которые усугубились с началом пандемии COVID-19. Панорамное изображение транспортировки угля через Гоби, сделанное Чойджованчигом, хотя и является портретом одинокой жизни, намекает на личные и экологические потери в результате недавних экономических преобразований в регионе.

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