В среднем человек тратит 8-9 часов на посещение музея Чингисхана в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Большинство людей хотят наслаждаться музеем, а не покорять его. При этом средний посетитель проводит перед произведением искусства от 15 до 30 секунд. Таким образом, средний человек потратит 8-9 часов, чтобы осмотреть каждый уголок музея Чингисхана, который недавно открылся в монгольской столице Улан-Баторе.

Директор музея Чингисхана Чулуун Сампилдондов, всего в музее 100423 экспоната; 93 процента из них оригинальные.

Музей открылся для публики 13 октября. Музей был бесплатным для детей от 0 до 16 лет, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в течение трех дней. Теперь входной билет в музей стоит 30 000 тугриков (около $8,9) для взрослых и иностранцев.

Музей был построен на месте бывшего музея естественной истории, расположенного в самом центре Улан-Батора, к северо-западу от Государственного дворца. Девятиэтажный современный музей с 15 выставочными залами занимает площадь 20 500 квадратных метров.

Музей Чингисхана стал одним из крупнейших музеев Азии, демонстрирующих историю кочевников.

Объединив кочевые племена монгольского нагорья и степи, Чингисхан завоевал огромные куски Средней Азии и Китая. Его потомки еще больше расширили Монгольскую империю, дойдя до Польши, Вьетнама, Сирии и Кореи. На пике своего развития монголы контролировали от 11 до 12 миллионов непрерывных квадратных миль, что примерно равнялось размеру Африки

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