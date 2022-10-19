Швейцария поставит в Монголию 16 основных лекарств по заводским ценам

CentralAsia (MNG) - В рамках сотрудничества между Правительством Монголии и Правительством Швейцарии была достигнута договоренность о реализации программы Novartis Access.

Сегодня состоялось заседание Фармацевтического совета Монголии, на котором были зарегистрированы 16 видов препаратов известных международных компаний, которые находятся в списке остро необходимых препаратов в рамках программы Novartis Access в Монголии.

Программа Novartis Access — это проект, реализуемый в развивающихся странах компанией Novartis, базирующейся в Швейцарии. Программа направлена:

укрепление общественного здоровья,

создать возможности для контакта со многими терапевтами,

поддерживать сокращение инфекционных и неинфекционных заболеваний путем обеспечения сотрудничества между государственным и частным секторами,

сотрудничать с позицией по улучшению здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода.

В рамках этой программы заключен 5-летний контракт на поставку в Монголию 16 видов 24 препаратов по цене выхода с завода, т.е. по цене 1 доллар США, направленных на снижение неинфекционных заболеваний, на долю которых приходится на более чем 75 процентов смертей не только в Монголии, но и в мире.

Лекарства, включенные в программу Novartis Access, включены в список основных лекарственных средств ВОЗ и являются наиболее часто назначаемыми лекарствами в Монголии. Эти препараты закупались по заводской цене и официально регистрировались в Монголии, что позволяло продавать их по всей стране по сниженной цене.

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