Монгольские врачи будут включены в краткосрочную стипендиальную программу Республики Корея

CentralAsia (MNG) - Центр развития здоровья организует зарубежное обучение медицинских работников и обеспечивает реализацию политики в области здравоохранения.

В этом контексте для создания возможности лечения неизлечимых заболеваний в Монголии, помимо обучения врачей и медицинских специалистов из развитых стран, врачи-специалисты из-за рубежа приглашаются в Монголию для стажировки местных докторов, совместного обследования, диагностики, лечения, специализированной хирургии, организации и работы.

На этот раз на краткосрочное стипендиальное обучение в Южной Корее будут зачислены врачи и специалисты, и согласно объявлению о подаче заявок на программу, свои соответствующие материалы подали в общей сложности 33 врача в области отоларингологии и неврологии.

Состав представленных материалов, сведения о 13 специалистах, соответствующих требованиям, и соответствующие материалы переданы в Республику Корея. Эти врачи примут участие в следующем отборочном тесте на собеседование по английскому языку до 21 октября. Министерство здравоохранения сообщило, что интервью будет организовано обучающей организацией в Южной Корее.

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