В Монголии создадут еще четыре наземных порта

CentralAsia (MNG) - 18 октября в Улан-Баторе состоялась техническая консультация международных экспертов по развитию сухопутных портов в Монголии.

Встреча была организована Центром инвестиционных исследований Министерства иностранных дел Монголии в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.

Представители министерств транспорта, таможни, железных дорог Монголии, Китая и России, других соответствующих организаций государственного управления, международных организаций, международных банков и финансовых учреждений приняли участие в консультационной встрече лично и онлайн.

Кроме того, представители таких стран, как Казахстан, приехали поделиться своим положительным опытом в отношении наземных портов, а представители дипломатических миссий в Улан-Баторе из стран-членов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана приняли участие в переговорах по всем аспектам, касающимся создание сухопутных портов в Монголии.

На том же заседании Центр инвестиционных исследований Министерства иностранных дел провел исследование и оценку возможности создания сухого порта в экономическом центре Монголии, Китая и России, вдоль западного и восточного коридоров, а также в свободном зона обсуждается.

Для Монголии, не имеющей выхода к морю, сухопутный порт важен для увеличения международных грузопотоков, снижения транспортных расходов за счет развития транзитных перевозок, поддержки промышленного развития и создания благоприятной среды для иностранных инвестиций.

Поскольку экспортные, импортные и транзитные перевозки нашей страны с третьими странами проходят через территории и морские порты Китая и РФ, Монголия тесно сотрудничает с двумя соседними странами для улучшения условий международных перевозок и развития транзитных перевозок.

В дополнение к исследованию, проведенному Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, также было проведено сравнительное исследование для разработки правовой базы для развития международного сухого порта в Монголии. Также в 2020 году в сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана было организовано обучение по «сухим портам» для отечественных специалистов и экспертов, в связи с чем было выпущено учебное пособие.

В рамках программы представители, прибывшие в Монголию для участия во встрече, ознакомились с терминалами международных грузоперевозок и таможенно-контрольной деятельностью в Улан-Баторе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения