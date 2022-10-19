Все виды ухода и услуг при раке шейки матки должны покрываться за счет медицинского страхования

CentralAsia (MNG) - Граждане могут получить лечение и услуги по лечению рака шейки матки в более чем 30 государственных и частных больницах, имеющих контракты с Главным управлением медицинского страхования, таких как Национальный онкологический центр, Центральный военный госпиталь, Сонгдо и Второй государственный центральный госпиталь.

Если больницы, работающие по договору с Управлением медицинского страхования, взимают с граждан дополнительные сборы, они могут сообщить об этом в «Контактный центр для клиентов» по телефону 1800-1363.

Постановление № 01 от 2022 года Национального совета медицинского страхования предусматривает, что страхование здоровья покрывает 100 процентов стоимости всех видов онкологической помощи и услуг. В рамках этого постановления медицинское страхование финансирует 628 000 тугриков ($186.26) на медикаментозное лечение этого заболевания и 3 043 000–4 526 000 тугриков ($902.54 – 1342.39) на хирургические услуги в зависимости от хирургического оборудования и осложнений.

В результате по состоянию на август 172 застрахованных лица приняли участие в лечении и услугах по лечению рака шейки матки и улучшили качество своей жизни. Управление медицинского страхования предоставило организациям здравоохранения 362 миллиона тугриков($107 367.55) для оплаты их лечения.

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