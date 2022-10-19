Монгольский спортсмен стал лучшим велосипедистом Азии

CentralAsia (MNG) - Многодневные профессиональные соревнования по велоспорту Tour de Langkawi 2022 длились восемь дней, и вчера были обнародованы результаты.

Это профессиональные соревнования класса «А», и спортсмен сборной Монголии С.Жамбалжамц соревновался со 117 спортсменами из 35 стран, преодолел дистанцию ​​1100 км за 25:56'32 секунды и финишировал девятым, надевал белую футболку лучшего велосипедиста Азии.

Он также занял второе место как лучший маунтинбайкер и сумел войти в десятку лучших в общем зачете. Это высокое достижение впервые в истории монгольского велоспорта.

Напомним, на прошедших 20 августа в Турции профессиональных соревнованиях по велоспорту Grand prix Develi победил монгольский велосипедист С. Жамбалжамц, получивший 40 баллов UCI.

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