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Монгольская красавица Балжидмаа была выбрана лучшей азиатской моделью

CentralAsia (MNG) -  В Южной Корее завершился «Фестиваль моделей Азии», который собирает лучших азиатских моделей, певцов, актеров, дизайнеров и знаменитостей.

Этот фестиваль представляет собой большой показ мод, в котором традиционно принимают участие около 50 моделей из более чем 20 азиатских стран. Фестиваль также отбирает лучших моделей, певиц, танцоров и артистов.

Ю. Балджидмаа, популярная модель шоу «Mongolian Next Top Model», представляла Монголию и была выбрана лучшей моделью Азии на фестивале.

Ю.Балжидмаа
Ю.Балжидмаа

Показ монгольских моделей получил высокую оценку.

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