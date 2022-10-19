Правительство Монголии утвердило Национальные антидопинговые правила

CentralAsia (MNG) - На заседании Правительства Монголии 19 октября 2022 года обсужден и поддержан проект «Национальных антидопинговых правил», утвержден проект постановления Правительства.

Проект Национального антидопингового правила был дважды рассмотрен Всемирным антидопинговым агентством и одобрен Правительством для обсуждения и утверждения Государственным комитетом по физической культуре и спорту.

С утверждением «Национальных антидопинговых правил» все спортивные организации согласились проводить допинг-контроль во время соревновательного и внесоревновательного периодов на национальном уровне, осуществлять управление результатами, организовывать обучение, пропаганду и просвещение об опасностях допинга на национальном уровне. национальном уровне, а также единое правило антидопингового контроля, последующие действия, просчитывать последствия, и тогда будет возможность избежать споров.

Также будет сформирована правовая база для обеспечения координации межотраслевой работы и функций сторон, участвующих в антидопинговой деятельности.

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