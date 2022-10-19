Зеленский уволил посла в Казахстане

Петр Врублевский

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в Казахстане. Об этом говорится в указе Зеленского, который опубликован на сайте президента.

«Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан»,— говорится в указе.

В августе было опубликовано интервью Петра Врублевского с казахстанским блогером Диасом Кузаировым, в ходе которого дипломат заявил, что «украинская сторона старается убить как можно больше русских» сейчас, чтобы этим не пришлось заниматься последующим поколениям украинцев.

23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу выразили протест в связи с его высказываниями.

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на «фоне повышенного эмоционального состояния».

8 сентября стало известно, что дипломат покинул Казахстан. Однако МИД РК заявил, что власти страны не предъявляли требований о его выдворении.

5 октября официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру сейчас согласовывают.

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