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Военные Тайваня сообщили об отправке Китаем к острову 11 самолетов и 2 кораблей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Народно-освободительная армия Китая 18 октября, направила в район вблизи Тайваня 11 самолетов и 2 военных корабля. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Тайваня.

По данным военного ведомства, в числе отправленных самолетов были истребители J-11 и Су-30. Они пересекли Тайваньский пролив. В ответ Тайвань отправил в этот район воздушный патруль, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Китай считает Тайвань своей территорией, власти острова это оспаривают. Ситуация в регионе обострилась после того, как 2 августа Тайвань посетила спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай в ответ несколько дней подряд проводил поблизости военные учения. 16 октября на XX съезде Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна не отказывается от применения силы для воссоединения с Тайванем. Съезд проходит до 22 октября.

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