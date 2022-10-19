Депутаты Узбекистана одобрили ратификацию соглашения с Турцией о передаче осуждённых

CentralAsia (UZ) - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлис Узбекистана на заседании 18 октября приняли закон о ратификации соглашения между правительствами Узбекистана и Турции о передаче осуждённых . В порядке исключения документ был принят сразу в трёх чтениях, передает Gazeta.uz

С докладом по законопроекту выступил заместитель генерального прокурора Эркин Юлдашев. По его словам, соглашение было подписано в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан в марте.

Соглашение было разработано согласно плану мероприятий по укреплению безопасности, военного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, утвержденного секретарём Совета безопасности при президенте Узбекистана 18 мая.

Замгенпрокурора сообщил, что принятие закона создаст условия для того, чтобы иностранные граждане, совершившие преступление и лишённые свободы, могли отбывать наказание в своей стране, а также повысит эффективность работ по их перевоспитанию и социальной реабилитации.

В законе отмечается, что иностранные граждане могут быть переведены в свою страну для исполнения вынесенного приговора или оставшейся части неотбытого срока. Принимающая сторона должна обеспечить отбытие наказания в полном объёме, не ухудшая положение осуждённого.

В ходе голосования принятие закона одобрили 127 депутатов из 131. Документ теперь рассмотрит Сенат, после чего его должен подписать президент.