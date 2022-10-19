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НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни систем по борьбе с дронами
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) -  Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставки в Украину сотен единиц оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Он не уточнил тип этих систем, но заявил, что они будут поставлены в скором времени.

«НАТО в ближайшие дни доставит в Украину станции для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех»,— сказал Столтеберг на Берлинском форуме.

Также генсек Альянса подчеркнул, что уже переданные Киеву системы противовоздушной обороны «изменили ситуацию на поле боя».

По данным украинских властей, 17 октября во время ударов по украинским городам были замечены беспилотники, предположительно иранской модели Shahed. Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Иран отправил в Россию партию таких беспилотников. По данным газеты, российская сторона планировала использовать их в боевых действиях на Украине. Россия и Иран не признают заключения договоренностей о поставках такого оружия. В Кремле говорили, что удары по Украине наносятся российским оружием.

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