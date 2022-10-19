В Узбекистане ожидаются дожди и морозы

CentralAsia (UZ) - 19 октября в Узбекистане пройдет с переменной облачностью и дождями, сообщает Узгидромет.

В Ташкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 13-15°.

в Каракалпакстане переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15°

в Хорезме переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.

в Бухарской и Навоийской области переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; по северу Навоийской области ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° в отдельных районах с пыльным поземком.

в Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В горных районах переменная облачность, местами дождь, временами сильный, в высокогорьях осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.