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В Узбекистане ожидаются дожди и морозы

CentralAsia (UZ) -  19 октября в Узбекистане пройдет с переменной облачностью и дождями, сообщает Узгидромет.

В Ташкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 13-15°.

  • в Каракалпакстане переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15°
  • в Хорезме переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.
  • в Бухарской и Навоийской области переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°; по северу Навоийской области ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° в отдельных районах с пыльным поземком.
  • в Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.
  • в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.
  • в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В горных районах переменная облачность, местами дождь, временами сильный, в высокогорьях осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

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