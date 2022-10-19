ВОЗ: Полмиллиарда человек заболеют до 2030 года из-за малоподвижного образа жизни

CentralAsia (CA) - Как следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященного ситуации в области физической активности, в период с 2020 по 2030 год в мире может произойти свыше 500 млн случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний (НИЗ) из-за малоподвижного образа жизни. По оценке организации, расходы на лечение заболеваний превысят $300 млрд.

«Почти половина этих новых случаев НИЗ (47%) будут вызваны гипертонией, а 43% – депрессией. Три четверти всех случаев произойдут в странах с уровнем дохода ниже или выше среднего. Наибольшие экономические издержки понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, вызванных недостатком физической активности»,— раскрываются в документе экономические последствия актуальной ситуации.

В докладе также отмечается, что важность физической активности подтвердила пандемия COVID-19 и сравнительный анализ переносимости заболевания пациентами с различной физической подготовкой.

В сентябре ВОЗ отчиталась о снижении заболеваемости COVID-19 в мире до минимального уровня с марта 2020 года и о возможном прекращении пандемии в ближайшем будущем.