Украина отменила призыв на срочную службу на время военного положения

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CentralAsia (CA) - Верховная рада Украины приняла поправки к закону об особенностях призыва на срочную службу и деятельности призывных комиссий, сообщил в Telegram украинский депутат Ярослав Железняк. Согласно поправкам, во время военного положения призыв на военную службу не производится, так как в стране введена всеобщая мобилизация.

По словам депутата, теперь призывные комиссии в Украине будут рассматривать вопросы медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете, а также постановку на военный учет военнообязанных или снятие их с учета. Они также будут направлять призывников, желающих поступить в высшие военные учебные заведения, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено до 21 ноября. Их ввели сразу после начала военного конфликта с Россией 24 февраля. 12 апреля из-за продолжающихся боевых действий президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.

Во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также устанавливается комендантский час и ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства.