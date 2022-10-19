экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В нескольких регионах Узбекистана выпал снег. Видео

CentralAsia (UZ) -  В нескольких регионах Узбекистана выпал снег. Соответствующие видеоролики появились в социальных сетях и телеграм-каналах.

Как уточняется, осадки в виде снега наблюдались в горных районах Заамина в Джизакской области, а также в Кашкадарьинской области, которые расположены на юге страны. Во многих регионах Узбекистана также прошел сильный дождь, в том числе и в Ташкенте.

Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в ближайшие дни.

Также 19 октября в Узбекистане ожидается дожди и морозы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Правительство Монголии утвердило Национальные антидопинговые правила
  • Монголия запрещает пересадку деревьев от природы
  • За сутки в Монголии выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com