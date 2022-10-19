В нескольких регионах Узбекистана выпал снег. Видео

- Узбекистан, общество
- 10:49, 19 октября 2022
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- Обновлено: 11:23, 19 октября 2022
CentralAsia (UZ) - В нескольких регионах Узбекистана выпал снег. Соответствующие видеоролики появились в социальных сетях и телеграм-каналах.
Как уточняется, осадки в виде снега наблюдались в горных районах Заамина в Джизакской области, а также в Кашкадарьинской области, которые расположены на юге страны. Во многих регионах Узбекистана также прошел сильный дождь, в том числе и в Ташкенте.
Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в ближайшие дни.
Также 19 октября в Узбекистане ожидается дожди и морозы.
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