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Французы вышли на забастовку, требуя повысить минимальную зарплату до 2000 евро

CentralAsia (CA) -  Жители городов по всей Франции вышли на забастовки с требованием повышения заработной платы в соответствии с инфляцией. По официальным данным от МВД страны, приняли участие около 107 тыс. человек. Профсоюзы оценивают число митингующих в 300 тыс. человек. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Профсоюз CGT требует повышения минимальной заработной платы на 20%, это означает 2000 евро брутто в месяц вместо нынешних 1678 евро.

«Наше требование - это повышение заработной платы, и первый параметр - это повышение минимальной заработной платы и скользящая шкала заработной платы для правительства, а затем без промедления нужно будет провести переговоры по требованиям рабочих в компаниях, не дожидаясь забастовки», - заявил генеральный секретарь профсоюза CGT Филипп Мартинес.

Забастовкой был частично охвачен и общественный транспорт, хотя массовых сбоев не было. Больше всего ощутили неудобства пассажиры пригородных поездов, так как курсировала только половина из них. И лишь две трети автобусов выехали из депо в Париже.

Во время марша в Париже, собравшего от 13 тыс. до 70 тыс. человек, по данным сил правопорядка, произошли столкновения между группами демонстрантов и полицейскими. По меньшей мере 11 человек арестованы.

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