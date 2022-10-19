Украинские войска отбили атаки войск РФ в районах 11 населенных пунктов, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За сутки украинские военные отбили российские атаки в районах 11 населенных пунктов, среди них Огирево, Белоговорка, Майорск, Нью-Йорк и Марьинка. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 19 октября.

«За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки войск РФ в районах населенных пунктов Огирево и Двухлетняя Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области», - сказано в сводке.

По данным Генштаба, за сутки российские войска нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От российских ударов пострадали более 10 населенных пунктов, в частности Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Для нанесения ударов войска РФ использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты, также 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136, 10 из которых сбили подразделения ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БпЛА Shahed-136 с ее территории.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Толстодубово и Демченково Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее;

на Купянском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.

На Южнобужском направлении российские войска пытались улучшить логистическое обеспечение, также совершили артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В результате больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.