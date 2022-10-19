Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разместить покинувшие Россию компании близ Алматы. Об этом он заявил во время выступления перед общественностью Алматинской области Казахстана.

Токаев отметил, что в настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан.

Он уточнил, что концентрировать все компании в крупных городах непродуктивно.

«Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями», - сказал Токаев.

БАКАД - Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога — проектируемая автодорога, предназначенная для разгрузки сквозных улиц города Алма-Ата от транзитного транспорта.

В продолжение он сказал, что областной центр должен стать «контрмагнитом" по отношению к Алматы. «Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран», - добавил он.

Данный вопрос, по мнению Токаева, нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

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