экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разместить покинувшие Россию компании близ Алматы. Об этом он заявил во время выступления перед общественностью Алматинской области Казахстана.

Токаев отметил, что в настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан.

Он уточнил, что концентрировать все компании в крупных городах непродуктивно.

«Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями», - сказал Токаев.

  • БАКАД - Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога — проектируемая автодорога, предназначенная для разгрузки сквозных улиц города Алма-Ата от транзитного транспорта.

В продолжение он сказал, что областной центр должен стать «контрмагнитом" по отношению к Алматы. «Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран», - добавил он.

Данный вопрос, по мнению Токаева, нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 237 дней военных действий
  • Число случаев COVID-19 в мире превысило 625 млн
  • Минобороны России сообщило об уничтожении станции космической связи под Одессой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com