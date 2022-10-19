Число случаев COVID-19 в мире приближается к 626 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 625 797 917, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 570 892 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 97 023 298 и 1 065 841.

Индия - 44 634 376 и 528 923.

Франция - 36 573 007 и 157 121.

Бразилия - 34 746 462 и 687 144.

Германия - 34 888 963 и 151 877.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 843.4. В США на 1 млн жителей скончались 3 259 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 380, в Бразилии - 3 192, в Германии - 1 811.