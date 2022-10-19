СПЧ ООН признал факты совершения преступлений ВСУ против пленных россиян

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CentralAsia (CA) - Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) ООН опубликовала доклад по расследованию военных преступлений и нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в Украине в конце февраля и в марте. В докладе сообщается как минимум о двух военных преступлениях украинских солдат, совершенных в марте. По данным комиссии, они пытали и расстреляли двоих российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях.

«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом»,— говорится в документе.

Как уточняет комиссия, в первом случае украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ и избили одного из них прикладом во время допроса. Во втором случае в распоряжение экспертов ООН попало видео, на котором военнослужащий ВСУ стреляет с близкого расстояния в уже раненного военного российской армии. На кадрах также виден один неподвижный солдат ВС РФ со связанными руками и «очевидной раной на голове», что позволяет комиссии предположить факт казни военнослужащего.

В докладе также приводятся примеры, как обе стороны конфликта оказываются неспособны защитить гражданское население или гражданские объекты, размещая в них военную технику и личный состав. По оценкам комиссии, российские вооруженные силы несут ответственность за «подавляющее большинство выявленных нарушений».

О том, что СПЧ ООН создаст комиссию по расследованию возможных нарушений прав человека на Украине, стало известно 12 мая. Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в разосланном перед голосованием по резолюции о создании комиссии заявлении писал, что так «коллективный Запад устраивает очередной политический шабаш по демонизации России».

9 октября один из командиров полка «Азов», Максим Жорин, опубликовал видео, снятое, как утверждается, в Купянске. На нем неизвестные сбрасывают в яму тело мужчины со связанными руками и ногами. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила международные правозащитные организации провести расследование из-за видео с убийством мирных жителей в Купянске Харьковской области.