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ЦИК зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты Казахстана
Каракат Абден
Каракат Абден

CentralAsia (KZ) -  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В поддержку кандидата собрали 121 314 подписей в 15 регионах Казахстана, а 118 418 из них – достоверные.

По правилам, кандидату необходимо собрать как минимум 118 273 подписи.

Каракат Абден выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников.

Ранее она сдала экзамен на знание государственного языка. Заседание Лингвистической комиссии ЦИК по установлению свободного владения государственным языком Каракат Абден состоялось 10 октября 2022 года.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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