КНДР произвела артиллерийские выстрелы в сторону Желтого моря

- Азия и мир, политика
- 12:47, 19 октября 2022
- Просмотров: 1115
CentralAsia (CA) - Северная Корея произвела около 100 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
По его данным, снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя Кореями в рамках соглашений от 2018 года.
В комитете уточнили, что накануне, 18 октября, северокорейские военные также произвели 150 артиллерийских выстрелов в сторону Японского моря. «Это продолжающаяся провокация со стороны Северной Кореи является актом, который наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове, а также международному сообществу. Строго предупреждаем и настоятельно призываем к немедленному прекращению огня»,— сказали в JCS.
В октябре участились ракетные запуски КНДР. 1 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, 4 октября — еще одну ракету. 6 октября и 13 октября были осуществлены по два запуска. В ответ власти Южной Кореи решили ввести собственные санкции против КНДР.