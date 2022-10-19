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КНДР произвела артиллерийские выстрелы в сторону Желтого моря

CentralAsia (CA) -  Северная Корея произвела около 100 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

По его данным, снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя Кореями в рамках соглашений от 2018 года.

В комитете уточнили, что накануне, 18 октября, северокорейские военные также произвели 150 артиллерийских выстрелов в сторону Японского моря. «Это продолжающаяся провокация со стороны Северной Кореи является актом, который наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове, а также международному сообществу. Строго предупреждаем и настоятельно призываем к немедленному прекращению огня»,— сказали в JCS.

В октябре участились ракетные запуски КНДР. 1 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, 4 октября — еще одну ракету. 6 октября и 13 октября были осуществлены по два запуска. В ответ власти Южной Кореи решили ввести собственные санкции против КНДР.

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