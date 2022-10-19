Кто-то очень желает повторения, - Токаев высказался о январских событиях в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области высказался о январских событиях. Он подчеркнул, что ни в коем случае не следует героизировать «бандитов и террористов».

«Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает», - сказал он.

Токаев напомнил, что объявил амнистию тем, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления.

«В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа», - добавил президент.

Как сообщил глава государства, «в скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено».

Он напомнил, что в администрации президента действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб.

«Эту работу я держу в поле зрения. Только за 9 месяцев этого года на мое имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений. Это говорит о важности продолжения правовой реформы», - сказал Токаев.

«Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января», - отметил президент.

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