На севере Казахстана ожидается дождь с переходом в снег и гололед

CentralAsia (KZ) - Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 20-22 октября 2022 года.

По данным РГП «Казгидромет», на большей части Казахстана пройдут дожди; на севере, северо-западе к концу недели – сильные осадки, дождь с переходом в снег.

«Лишь на юге 20 октября, на юго-востоке страны в течение второй половины недели ожидается теплая погода без осадков. В целом, по республике прогнозируется усиление ветра, 22 октября на севере – гололед, в горных районах юга – гроза», – говорится в сообщении.

на западе понижение ночью от +3...+13°С до -3...+7°С, днем от +10...+20°С до +2...+15°С;

на северо-западе ночью небольшое понижение от -3...+8°С до -3...+5°С, днем понижение от +8...+18°С до +2...+8°С;

на севере ночью повышение от 0...+6°С до 0...+10°С, днем понижение от +5...+12°С до 0...+8°С;

в центре ночью повышение от -1...+8°С до +3...+9°С, днем основной фон +7...+18°С;

на востоке основной фон -2...+8°С, днем повышение от +3...+15°С до +9...+18°С;

на юге повышение ночью от -3...+5°С до 0...+13°С, днем от +12...+20°С до +12...+26°С;

на юго-востоке повышение ночью от -5...+6°С до -2...+10°С, днем от +5...+15°С до +15...+25°С.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на 19 октября объявили штормовое предупреждение. В ряде регионов страны синоптики прогнозировали дожди и туманы.

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