Токаев призвал не политизировать языковой вопрос в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос и отметил, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя отказываться и от других языков.

«Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется», - сказал он на встрече с общественностью Алматинской области. По его словам, «оснований для беспокойства нет».

Президент Казахстана подчеркнул, что главное – не использовать язык как средство получения каких-то «политических дивидендов».

«Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении», - сказал Токаев.

Вместе с тем он отметил необходимость проведения взвешенной языковой политики. «Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: «Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни». Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей», - заключил он.

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