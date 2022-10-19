Протесты в Казахстане: Под амнистию подпадут около 1,5 тыс. человека

CentralAsia (KZ) - Под амнистию по январским событиям подпадут граждане Казахстана, которые были задержаны за правонарушения, совершенные в период с 4 по 7 января 2022 года. Это около 1,5 тыс. человек, сообщила в среду в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта депутат мажилиса Гульнара Бижанова.

«Определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Этот период связан с массовыми беспорядками, чтобы иные преступления не подпадали под этот закон», - рассказала о нормах законопроекта «Об амнистии» Бижанова.

Она заверила, что проанализированы все дела по этим событиям, с указанием конкретных статей Уголовного кодекса по каждому лицу. Сам проект закона предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. А с тех, кто отбыл наказание за такие преступления, судимость будет снята.

«Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину. При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок», - добавила депутат.

Кроме того, законопроектом предусмотрена и ресоциализация освобождаемых лиц. Речь идет о трудоустройстве, оказании медицинской помощи, оформлении документов и так далее. Для тех, у кого нет жилья, закрепляется размещение в центрах для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем, по словам депутата, не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершавшие пытки. По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц. Бижанова также напомнила, что государство уже смягчило наказание для участников январских событий, кто не совершал серьезных преступлений. На сегодня 1 060 человек осуждено, из них лишь 106 приговорены к реальному лишению свободы.

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