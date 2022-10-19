ISW: Украинские войска продолжают контрнаступление по всей линии фронта Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:20, 19 октября 2022
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- Обновлено: 14:21, 19 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области.
Также украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области.
Выводы института:
Российские силы продолжают наносить удары с воздуха, ракет и беспилотников по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины.
Российские войска проводят ограниченные наземные атаки в северной части Харьковской области, по-видимому, предполагая, что могут сохранить территориальные притязания в Харьковской области, несмотря на огромные потери во время недавних контрнаступлений украинских войск.
Российские войска продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.