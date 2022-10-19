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ISW: Украинские войска продолжают контрнаступление по всей линии фронта Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 18 на 19 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области.

Также украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области.

Выводы института:

Российские силы продолжают наносить удары с воздуха, ракет и беспилотников по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины.

Российские войска проводят ограниченные наземные атаки в северной части Харьковской области, по-видимому, предполагая, что могут сохранить территориальные притязания в Харьковской области, несмотря на огромные потери во время недавних контрнаступлений украинских войск.

Российские войска продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.

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