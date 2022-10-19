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На востоке столицы Узбекистана появится город «Новый Ташкент». Фото проекта

CentralAsia (UZ) -  На востоке столицы Узбекистана в районе парка Новый Узбекистан планируется построить еще один город – Новый Ташкент. Проект накануне показали президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает Podrobno.uz.

Здесь будут проживать свыше полумиллиона жителей. По словам первого заместителя министра строительства Даврона Одилова, общая площадь нового города составит 20 тысяч гектаров.

«На первом этапе застройка будет идти на территории в 6 тысяч гектаров. Запланировано возведение социальных, культурных и административных объектов, жилищных комплексов. На территории нового города уже начаты работы по созданию пяти новых линий зеленых насаждений общей протяженностью 40 километров. В этих коридорах в дальнейшем планируется создание социальных и культурных объектов рекреационных зон», – подчеркнул он.

В город планируется провести ветку надземного метро, также здесь появятся улицы первого, второго и третьего Ренессанса.

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