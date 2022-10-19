В Узбекистане опасаются перебоев со светом «из-за пыли, грязи и дождя»

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана распространила 19 октября сообщение, в котором говорится о вероятности перебоев в подаче электроэнергии.

«В связи с загрязнением атмосферного воздуха мелкими пылевыми частицами, осевшим, в том числе, на линиях электропередач, а также дождями, которые по данным Узгидрометцентра в ближайшие дни составляют от 70-90% месячного объёма осадков, могут наблюдаться кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Это связано с тем, что пыль и грязь, осевшая на линиях электропередач, а также высокий уровень осадков в виде дождя, провоцируют локальные повреждения, ведущие к сбою при передаче электроэнергии.

В частности, кратковременные отключения электроэнергии могут наблюдаться в Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, а также в некоторых районах города Ташкента.

В настоящее время в этой связи сформированы аварийные бригады. О подобных случаях просим сообщать в территориальные предприятия электроснабжения», — говорится в сообщении.

Минэнерго Узбекистана также принесло гражданам страны извинения за временные неудобства.