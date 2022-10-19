CentralAsia (KZ) - 49 сотрудников правоохранительных органов находятся под следствием после январских событий в Казахстане. И только один может подпасть под амнистию. Об этом кулуарах мажилиса сообщил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, передает Vlast.kz

«На сегодня 49 человек из сферы правоохранительных органов привлекаются к уголовной ответственности (после январских событий ). Только один из них, возможно, подлежит амнистированию», - сказал Чиндалиев.

По его словам, этот сотрудник привлекается к уголовной ответственности по статье 432 УК РК – «Укрывательство преступления», но дело еще не поступило в суд. Остальные 48 человек, пояснил Чиндалиев, привлекаются к ответственности за пытки и превышение полномочий, поэтому они не подпадают под амнистию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения