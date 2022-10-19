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В WhatsApp появится новая функция

CentralAsia (CA) -  В WhatsApp добавят новую функцию, связанную с пересылкой файлов в чатах. Об этом сообщает WABetaInfo.

В ближайшее время мессенджер WhatsApp разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. В случае если примечание не нужно, юзер сможет отменить его, коснувшись отдельной кнопки.

«Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении», - добавили в издании.

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