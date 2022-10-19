13 международных транспортных коридоров проходят по Казахстану, - МИИР РК

CentralAsia (KZ) - Мы сформировали сеть эффективных транзитных трансконтинентальных коридоров и маршрутов. Об этом заявил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает «Казинформ».

«По Казахстану проходят 13 международных транспортных коридоров, из них пять железнодорожных и восемь автомобильных», - сказал Касым Тлепов.

По данным ведомства, на сегодня по Казахстану проходят железнодорожные транзитные коридоры:

1. Северный коридор;

2. Южный коридор;

3. Среднеазиатский коридор;

4. Коридор «Север-Юг»;

5. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Трасека).

Автомобильные транзитные коридоры:

1. «Западная Европа – Западный Китай», протяженностью 2 747 км;

2. «Алматы – Караганда – Нур-Султан – Петропавловск – гр. РФ на Курган», протяженностью 1868 км;

3. «Нур-Султан – Костанай – гр. РФ на Челябинск», протяженностью 860 км;

4. «гр. КНР – Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар - гр. РФ на Омск», протяженностью 1 116 км;

5. «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ на Барнаул», протяженностью 1210 км;

6. «Актобе – Кандыагаш – Макат – Атырау – гр. РФ на Астрахань», протяженностью 893 км;

7. «Актобе – Уральск - Самара», протяженностью 523 км, является ответвлением коридора ЗЕ-ЗК через Уральск на Самару и далее через г. Брест на Европу;

8. ТРАСЕКА протяженностью 4 016 км (І техническая категория – 1 384 км, ІІ техническая категория – 2 632 км). Коридор обеспечивает транзит с Китая и стран Средней Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу.

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