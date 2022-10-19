Президента Казахстана Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

CentralAsia (KZ) - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году». На этом сайте публикуются данные публичных персон и организаций, деятельность которых администрация ресурса расценивает как угрозу безопасности Украины.

На сайте приводится цитата из интервью господина Токаева Deutsche Welle в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также говорил, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».

30 сентября президент Владимир Путин подписал указы о включении в состав России ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским военным частей Запорожской и Херсонской областей Украины. Президент Казахстана заявил, что в вопросе присоединения к России новых территорий «исходит из принципов территориальной целостности стран». Токаев говорил, что не будет признавать ДНР и ЛНР.

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