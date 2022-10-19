экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президента Казахстана Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

CentralAsia (KZ) -  Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году». На этом сайте публикуются данные публичных персон и организаций, деятельность которых администрация ресурса расценивает как угрозу безопасности Украины.

На сайте приводится цитата из интервью господина Токаева Deutsche Welle в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также говорил, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».

30 сентября президент Владимир Путин подписал указы о включении в состав России ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским военным частей Запорожской и Херсонской областей Украины. Президент Казахстана заявил, что в вопросе присоединения к России новых территорий «исходит из принципов территориальной целостности стран». Токаев говорил, что не будет признавать ДНР и ЛНР.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • «Это игра с огнем». Эксперты критикуют бостонскую лабораторию, где ученые создали новый смертельный штамм COVID с коэффициентом смертности 80%
  • Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы
  • За сутки в Монголии выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com