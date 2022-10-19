США помогут ускорить процесс вступления Узбекистана в ВТО

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев 17 октября провёл встречу заместителем министра торговли США Марисой Лаго. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Кроме того, обсуждены перспективы увеличения объёмов двустороннего товарооборота. Стороны отметили положительную динамику во взаимной торговле, увеличившуюся на 53% до почти полумиллиарда долларов в 2021 году и ещё на 8,7% в период с января по август 2022 года. Была выражена готовность к продолжению совместной работы по созданию условий для дальнейшего увеличения объёмов узбекско-американского товарооборота, в том числе оказанию финансовой и технической поддержки процесса диверсификации транспортных коридоров в целях увеличения объёмов двусторонних поставок продукции.

Также выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую США в процессе вступления Узбекистана в ВТО, в частности, посредством реализации проекта технической помощи USAID. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в целях скорейшего присоединения Узбекистана к этой организации.

По итогам переговоров, стороны выразили приверженность продолжению активного и постоянного диалога по всем обсужденным вопросам для максимальной реализации потенциала экономического сотрудничества между Узбекистаном и США.