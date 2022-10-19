Президент General Motors посетит Узбекистан

Президент General Motors International Шилпан Амин

CentralAsia (UZ) - Президент General Motors International Шилпан Амин 21-24 октября посетит Узбекистан. Об этом сообщает «Дунё».

В ходе встреч и переговоров в Ташкенте глава GM намерен обсудить текущее состояние сотрудничества с Узбекистаном, а также дальнейшие шаги по развитию автомобильной отрасли в нашей республике,

Об этом стало известно по итогам встречи посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова с вице-президентом General Motors по глобальной политике Томом Куни.

В ходе встречи американская сторона дала высокую оценку сотрудничеству General Motors с «Узавтосаноат», отметив широкий модельный ряд выпускаемых в Узбекистане автомобилей. По информации вице-президента, за последние 10 лет в Узбекистане было произведено 1,57 миллиона автомобилей, которые были проданы как на внутреннем, так и на экспортном рынках, а также создано более 27 тысяч рабочих мест.

Как было подчеркнуто, сегодня автомобили производятся на платформе GM Global Emerging Markets, внедренной на Асакинском автозаводе и предприятиях его местных партнеров в 2021 году. Объем капиталовложений, инвестированных в модернизацию предприятий, превышает 620 миллионов долларов. При этом Том Куни сообщил о высоком уровне локализации, и в ближайшее время в рамках программы планируется достичь более 50%.

Руководитель GM также отметил, что компания продолжает работать над развитием автомобильной индустрии в Узбекистане, предоставляя клиентам возможность получить доступ к лучшим американским автомобильным технологиям. В частности, обсуждены перспективы электрификации автомобилей в Узбекистане совместно с компанией General Motors.

Известно, что к концу 2025 года GM планирует 40% своей продукции перевести на электричество, а к 2040 году стать полностью углеродно-нейтральным. Ряд электромобилей General Motors сегодня оснащаются аккумуляторными батареями Ultium, их дальность хода на одном заряде достигает 600 км. Время полного заряда электромобилей составляет 5-6 часов, а срок эксплуатации аккумуляторных батарей достигает 15-20 лет. Используемая технология позволяет GM создавать электрические агрегаты мощностью от 235 до 1000 лошадиных сил, которые легли в основу многих моделей, выпускаемых компанией.