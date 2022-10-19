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Число погибших после крушения самолета в российском Ейске увеличилось до 15 человек
Предыстория: В Краснодарском крае РФ военный самолет упал в жилом квартале. Погибли 13 человек (видео)

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в результате крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске (Россия) выросло до 15 человек, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале.

«Погибли 15 человек, в том числе трое детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — написала Минькова.

Она также сообщила об увеличении числа пострадавших — 43 человека, из них десять детей. У пострадавших травмы разной степени тяжести, пятилетняя девочка находится в тяжелом стабильном состоянии на ИВЛ, добавила замглавы региона.

Ранее региональные власти говорили о 14 погибших и 19 пострадавших. В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим — с 17 по 19 октября.

Крушение истребителя-бомбардировщика Су-34 произошло вечером 17 октября. В Минобороны РФ заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета.

Су-34 упал в районе рядом с жилым домом и торговым центром «Меотида». После падения самолета начался пожар, который охватил пять этажей жилого дома, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, заявили в МЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушенная часть дома подлежит восстановлению, на это потребуется около пяти месяцев.

Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Основная версия СК — техническая неисправность самолета. Летчики, которые смогли катапультироваться, заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

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