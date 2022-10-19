В Узбекистане дожди привели к затоплениям. Видео

CentralAsia (UZ) - 19 октября некоторые районы Узбекистана подтопили проливные дожди. В МЧС выступили с обращением к жителям.

Согласно информации, в горных и предгорных районах страны проливные дожди нанесли серьезный ущерб дорожной отрасли.

В Самаркандской области очевидцы засняли видео, с размытыми дорогами и разбитым автомобилем Spark.

Схожие по содержанию видео также публиковали жители Андижанской области.

В МЧС заявили, что спецбригады ведут работу по устранению возникших ситуаций на местах. В ведомстве также попросили водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения и безопасности.