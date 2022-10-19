Эрдоган согласовал с Путиным перенаправление российского газа в Европу через хаб в Турции

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CentralAsia (CA) - Через газовый хаб, который договорились создать Россия и Турция, российские топливо смогут получать европейские страны. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, такую схему они согласовали с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию»,— заявил Эрдоган.

14 октября президент Турции сообщил, что создадут хаб в кратчайшие сроки, Минэнергетики уже проводит работы. По словам турецкого президента, Фракия на востоке Балкан — наиболее подходящее место для строительства.

Россия сократила экспорт газа в Европу с лета из-за остановки турбин на «Северном потоке». В конце сентября на газопроводе обнаружили утечки, которые произошли, по версии РФ и Запада, из-за диверсий. В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» можно перенаправить в регион Черного моря, для чего можно создать газовый хаб в Турции.