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Польша получила от ЕС более $140 млн за помощь украинским беженцам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Евросоюз (ЕС) выделил Польше порядка $143 млн за помощь беженцам из Украины, сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский. По его словам, эти средства будут использованы МВД.

«Мы ждем следующего транша в размере около 200 млн злотых ($40,9 млн)»,— рассказал министр в Twitter. Когда будет получен этот транш, неизвестно.

По данным польской пограничной службы, с 24 февраля в страну въехало более 7,11 млн украинцев. Из них 5,32 млн выехало обратно. По подсчетам МВД Польши, в республике остается до 1,3–1,5 млн украинских беженцев, передает ТАСС.

ЕС обещал принимать беженцев из Украины минимум до марта 2024 года. В ООН жаловались, что на фоне военных действий на Украине другие нуждающиеся страны стали получать меньше помощи.

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