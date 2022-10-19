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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 238 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 66 280 (+430) человек,

танков – 2 554 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 5 235 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1 637 (+15) ед,

РСЗО – 372 (+0) ед,

средств ПВО – 189 (+1) ед,

самолетов – 269 (+1) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10) ед,

крылатых ракет – 323 (+5) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ед,

специальной техники – 146 (+2).

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