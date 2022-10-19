Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 238 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:41, 19 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 66 280 (+430) человек,
танков – 2 554 (+6) ед,
боевых бронированных машин – 5 235 (+16) ед,
артиллерийских систем – 1 637 (+15) ед,
РСЗО – 372 (+0) ед,
средств ПВО – 189 (+1) ед,
самолетов – 269 (+1) ед,
вертолетов – 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10) ед,
крылатых ракет – 323 (+5) ед,
кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ед,
специальной техники – 146 (+2).
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