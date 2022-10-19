Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 238 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:41, 19 октября 2022

Просмотров: 716

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 66 280 (+430) человек, танков – 2 554 (+6) ед, боевых бронированных машин – 5 235 (+16) ед, артиллерийских систем – 1 637 (+15) ед, РСЗО – 372 (+0) ед, средств ПВО – 189 (+1) ед, самолетов – 269 (+1) ед, вертолетов – 242 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10) ед, крылатых ракет – 323 (+5) ед, кораблей/катеров – 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ед, специальной техники – 146 (+2). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia