Минобороны России заявило о новых ударах по объектам в Украине и сбитом Су-25

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CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».

Несколькими часами ранее в Полтавской, Кировоградской, Запорожской областях Украины объявили воздушную тревогу. В ночь на 19 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района и разрушении объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, в результате без электричества остались многие населенные пункты.

В заявлении российского Минобороны говорится об успехах военных на Купянском, Николаевско-Криворожском и Краснолиманском направлениях и потерях ВСУ.

Ведомство заявило, что российские военные сбили над Херсонской областью штурмовик Су-25 ВСУ и уничтожили две пусковые установки комплекса С-300 в Харьковской и Одесской областях. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийских батареи и два взвода РСЗО «Ураган» ВСУ в Харьковской области и ДНР.

В Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось уничтожить десант Вооруженных сил Украины, который пытался «захватить» территорию около Запорожской атомной электростанции (АЭС).

В российском ведомстве уточнили, что украинцы задействовали 37 лодок и катеров, пытаясь высадиться на берег Каховского водохранилища для «захвата» территории ЗАЭС.

Потери ВСУ составили более 90 солдат и 14 лодок, остатки десанта ВСУ были рассеяны артобстрелом в акватории Каховского водохранилища, подчеркнули в Минобороны РФ.

Российское Минобороны 10 сентября впервые отчиталось о массированном ударе «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Власти назвали этот шаг ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Были повреждены многие украинские объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Ведомство сообщало об ударах по объектам военного управления и системы энергетики Украины и в последующие дни.