Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. На какой срок вводится военное положение, не уточняется. Это решение принято в связи с «террористическими угрозами» со стороны Украины.

«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.

По его словам, указ будет сразу же отправлен на утверждение в Совет Федерации.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, военное положение вступит в силу с завтрашнего дня, 20 октября. В течение трех дней с момента публикации документа правительство должно «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение». «При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»,— отмечается в указе.

Вчера, 18 октября, командующий российскими войсками военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения ВСУ запрещенных методов войны в районе Херсона. После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении местного населения на левый берег Днепра. Эвакуацию начали на следующий день. Она должна занять около шести дней, вывезут 50–60 тыс. человек. Сегодня же, 19 октября, власти Херсонской области сообщили о начале наступления ВСУ.