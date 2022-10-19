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Путин заявил об отказе Киева от любых предложений о переговорах

CentralAsia (CA) -  Киев отвергает любые предложения о переговорах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое прошло в режиме видео-конференц-связи 19 октября.

«Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди», - сказал Путин на заседании Совбеза, к

Также он объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

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