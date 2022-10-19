Путин заявил об отказе Киева от любых предложений о переговорах
- Азия и мир, политика
- 18:07, 19 октября 2022
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- Обновлено: 18:09, 19 октября 2022
CentralAsia (CA) - Киев отвергает любые предложения о переговорах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое прошло в режиме видео-конференц-связи 19 октября.
«Конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди», - сказал Путин на заседании Совбеза, к
Также он объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
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