Монголия после COVID-19: риски для инклюзивного восстановления, World Bank

Женщина делает покупку в фруктовом киоске в Улан-Баторе, столице Монголии. (Фото: Всемирный банк)

CentralAsia (MNG) - На этой неделе исполняется 30 лет со дня объявления Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты — дня, посвященного подтверждению нашей приверженности и общей ответственности за искоренение нищеты.

Монголия, как и многие другие страны, добилась больших успехов в сокращении бедности и повышении уровня жизни. Но что бросается в глаза в случае с Монголией, так это то, насколько сильно колебались темпы сокращения бедности за последнее десятилетие.

Доклад о бедности в Монголии за 2020 год: десятилетие прогресса и застоя в сокращении бедности, совместный отчет, опубликованный в прошлом месяце Национальным статистическим управлением Монголии и Всемирным банком, показывает, что бедность в Монголии снизилась на 17 процентных пунктов в период с 2010 по 2014 год. Но после рецессии 2016 года темпы сокращения бедности значительно снизились и с тех пор стагнируют. Экономический спад, вызванный пандемией, оказал ощутимое влияние на занятость, доходы и уровень бедности, особенно в конце 2020 года и в 2021 году.

Источник: Macro Poverty Outlook, октябрь 2022 г. Примечание. Пунктирные линии обозначают глобальные медианы.

Многие страны региона Восточной Азии и Тихого океана (ВАТ) вышли из пандемии на устойчивую траекторию восстановления экономики, но Монголия выделяется тем, что добилась более медленного прогресса. После резкого спада в 2020 году экономика резко восстановилась в начале 2021 года. Но с тех пор появились признаки стагнации. В странах Восточного партнерства, таких как Вьетнам и Малайзия, экспорт, обусловленный оживленным внешним спросом, был важным двигателем роста в постпандемическую эпоху. Тем не менее, экспорт в Монголию по-прежнему ограничен, поскольку Китай восстановил пограничные ограничения в середине 2021 года, которые сохранялись до 2022 года.

Как показано в отчете, экономический спад может привести к замедлению роста потребления более бедных домохозяйств и, таким образом, к ограничению прогресса в сокращении бедности. По мере того, как Монголия выходит из пандемии, она должна обеспечить, чтобы ее восстановление никого не оставило без внимания. Каковы же тогда факторы, которые создают риски для инклюзивного восстановления в Монголии?

Рост цен сказывается на покупательной способности домохозяйств

Рынок труда Монголии в основном восстановился после резкого спада в 2020/2021 гг. Предприятия возобновили работу, и все возвращается на круги своя.Но новая проблема помешала восстановлению Монголии: растущая инфляция. Закрытие границ Китаем, продолжающаяся война на Украине и снижение обменного курса способствовали росту цен как на отечественные, так и на импортные товары и услуги в Монголии (Рисунок 2). С конца 2020 года цены на продукты питания, энергию и транспорт значительно выросли, при этом более высокие цены на импорт привели к более чем половине национальной инфляции.

Чтобы показать более длительную тенденцию, на рисунке используется ИПЦ на основе корзины 2015 года, а не корзины 2020 года.

Для монгольских домохозяйств постоянная растущая инфляция сказалась на их покупательной способности. Повышение цен, особенно на продукты питания, вероятно, будет наиболее разрушительным для бедных и уязвимых домохозяйств, которые тратят около 40% своего общего потребления на продукты питания. В 2020 и 2021 годах более бедные домохозяйства неизменно чаще сталкивались с отсутствием продовольственной безопасности, и основной причиной беспокойства был рост цен. Рост цен на продовольствие в 2022 году может привести к разрушительным последствиям с долгосрочными последствиями для бедных и уязвимых домохозяйств.

Неэффективное распределение фискальной поддержки, способствующее более медленному сокращению бедности

Для смягчения неблагоприятных последствий пандемии государственная помощь домохозяйствам была щедрой и разнообразной.Одной из примечательных мер, введенных в 2020 году, является увеличение сумм пособий, выплачиваемых домохозяйствам в рамках Программы детских денег (Child Money Program - CMP). CMP, который обеспечивает ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми, был увеличен в пять раз с 20 000 тугриков до 100 000 тугриков на ребенка (примерно от 6 до 30 долларов США) и в настоящее время составляет более 3% ВВП. В целом, в процентном отношении к ВВП, меры помощи домохозяйствам в Монголии были самыми большими в регионе.

Учитывая растущие фискальные и внешние дисбалансы в Монголии, крайне важно проявлять благоразумие в налогово-бюджетной сфере. Эффективный курс действий предполагает выделение ограниченных ресурсов бедным и уязвимым домохозяйствам, которые больше всего нуждаются в поддержке, и поворот к инвестициям, способствующим росту.

Сокращение неэффективных бюджетных расходов также может косвенно помочь бедным, ослабив инфляционное давление. В частности, адресность пособий CMP наиболее нуждающимся домохозяйствам может сократить бюджетные расходы. В 2020 году почти половина из 60% самых богатых домохозяйств получили CMP. Эта неэффективность адресности способствовала скромному успеху CMP и, в более общем плане, социальной помощи в сокращении бедности. Кроме того, в совместном отчете предполагается, что увеличение пособий CMP могло быть нерентабельным: многие бенефициары, в том числе бедные домохозяйства, сберегали — а не тратили — трансферты CMP во время пандемии.

В этот решающий момент политика должна быть направлена на поддержку бедных и уязвимых домохозяйств, чтобы они могли справиться с последствиями роста цен и экономической стагнации. Делая это, Монголия может вернуться на путь достижения своих целей с доходом выше среднего и обеспечить процветание для всех своих граждан.

авторы: Андрей Михнев — Постоянный представитель Всемирного банка в Монголии, Икуко Ёчи — экономистка, Лидия (Ипсе) Ким — долгосрочный консультант по вопросам бедности и справедливости, Всемирный банк

перевод: Татар С.Майдар

источник: World Bank

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